Demon's Souls PS5: con una media del 92 batte tutti i Dark Souls

Sono passati già diversi giorni da quando le redazioni di tutto il mondo hanno cominciato ad emettere i loro giudizi in merito a Demon's Souls, uno dei giochi di lancio di PlayStation 5, e sbirciando l'attuale Meta Score non abbiamo potuto fare a meno di constatare l'incredibile risultato raggiunto dal remake di Bluepoint.

Mentre vi scriviamo, Demon's Souls per PlayStation 5 vanta un eccellente Meta Score pari a 92, che lo pone al di sopra non solo dell'originale, ma anche di tutti i giochi della serie Dark Souls, riedizioni comprese! Nell'elenco sottostante abbiamo raccolto tutte le valutazioni, di tutti i giochi per tutte le piattaforme. Giudicate voi stessi:

Dark Souls - 89 su PS3, Xbox 360 e PC

- 89 su PS3, Xbox 360 e PC Dark Souls Remastered - 86 su Xbox One, 84 su PS4 e PC, 83 su Nintendo Switch

- 86 su Xbox One, 84 su PS4 e PC, 83 su Nintendo Switch Dark Souls 2 - 91 su PS3, Xbox 360 e PC

- 91 su PS3, Xbox 360 e PC Dark Souls 2 Scholar of the First Sin - 89 su Xbox One, 87 su PS4, 79 su PC

- 89 su Xbox One, 87 su PS4, 79 su PC Dark Souls 3 - 89 su PS4 e PC, 87 su Xbox One

- 89 su PS4 e PC, 87 su Xbox One Demon's Souls (2009) - 89 su PS3

Nel momento in cui vi scriviamo Metacritic conteggia un totale di 30 recensioni per Demon's Souls, un quantitativo destinato probabilmente a salire nei prossimi giorni. Ciò significa che potrebbe cambiare anche la media. Nonostante ciò, i ragazzi di Bluepoint Games possono indubbiamente sentirsi soddisfatti per il lavoro che hanno compiuto.

Il voto del nostro Francesco Fossetti si pone leggermente al di sotto dell'attuale Meta Score: scoprite perché nella recensione di Demon's Souls per PS5.