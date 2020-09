Demon's Souls PS5 si mostra nel primo video gameplay, sarà un gioco di lancio - Aggiornata

Al PlayStation 5 Showcase di questa sera non poteva certo mancare il remake di Demon's Souls, che è tornato a mostrarsi con il tanto atteso filmato di gameplay.

Nel corso del filmato è possibile apprezzare la bontà del remake ad opera di Bluepoint, il quale mostra non solo il lavoro svolto in termini di grafica ma anche per quello che riguarda il gameplay. Ad una prima occhiata, infatti, sembrerebbe che il team di sviluppo abbia apportato delle modifiche importanti al gameplay, aggiungendo varie tipologie di attacchi e la possibilità di scavalcare piccoli ostacoli, lasciando intendere che anche le aree di gioco potrebbero presentare delle piccole differenze a livello strutturale. Nelle fasi d'apertura è possibile vedere anche la ricostruzione del Nexus, l'area che funge da hub di gioco e attraverso la quale si può accedere ai vari stage.

Prima di lasciarvi al filmato, va precisato che purtroppo il gioco non ha ancora una data d'uscita e nemmeno una finestra di lancio, è quindi probabile che non lo vedremo arrivare prima del prossimo anno.

Aggiornamento: a pochi minuti dal termine della conferenza, nella quale non è stata fornita alcuna informazione sulla data di lancio del gioco, è emerso che il remake di Demon's Souls farà parte della line up di PlayStation 5 e sarà quindi disponibile in Italia a partire dal prossimo 19 novembre 2020.