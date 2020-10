Demon's Souls per PS5 non avrà DLC per non snaturare il gioco originale

Abbiamo avuto modo di intervistare Gavin Moore, Direttore Creativo di Demon's Souls, in questa occasione il nostro Francesco Fossetti non ha potuto fare a meno di chiedere lumi riguardo l'aggiunta della sesta Arcipietra nel Nexus, un contenuto inizialmente previsto da FromSoftware nel gioco originale e poi tagliato per esigenze di produzione.

Questo contenuto è stato poi scoperto negli anni successivi all'uscita di Demon's Souls analizzando il codice sorgente del gioco, da qui in tanti hanno sperato di poter accedere al sesto portale nel remake targato Bluepoint, le cose però non andranno così:

Interrogato sul possibile arrivo della Sesta Arcipietra, Gavin Moore risponde prontamente con queste parole: "E' la domanda che tutti ci fanno, ma nel Nexus del nostro Demon's Souls non ci sarà un sesto portale. E non verrà aggiunto neppure con il supporto post-lancio, visto che non è previsto nessun DLC. Di nuovo, non ci sembrava opportuno snaturare il gioco originale, rischiando magari di produrre un contenuti poco coerente con la visione del team."

Ci saranno tante novità in Demon's Souls ma non sono previsti DLC con nuovi contenuti, inoltre lo stesso Moore conferma che non esistono opzioni per modificare la difficoltà, sempre nel pieno rispetto della visione originale di Miyazaki. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Demon's Souls per PS5.