Demon's Souls per PS5: le novità sul gameplay, il comparto tecnico e i contenuti

Abbiamo potuto assistere a un nuovo filmato di gameplay del remake di Demon's Souls e siamo rimasti impressionati dall'ammodernamento tecnico. Inoltre il team di sviluppo ci ha raccontato importanti novità sulla produzione!

In compagnia del Creative Director di Demon's Souls, Gavin Moore, abbiamo infatti provato a sviscerare tutti gli elementi grafici, ludici e contenutistici che andranno a caratterizzare questo attesissimo progetto in arrivo su PlayStation 5 per il lancio della console nextgen di Sony, fissato in Europa per il 19 novembre.

In base alle parole condivise dal direttore responsabile di questo remake, apprendiamo ad esempio la volontà di Bluepoint di riaffermare il "valore formativo della morte" nelle esperienze digitali, con una progressione del gameplay che si serve delle ripetute cadute del nostro alter-ego per veicolare un messaggio di resilienza. Più che una mera reinterpretazione grafica e stilistica del kolossal soulslike originario, il "nuovo" Demon's Souls è un approccio inedito al capolavoro primigenio che promette di regalare tantissime sorprese sia ai giocatori più scafati che ai neofiti del genere.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che su queste pagine trovate lo speciale a firma di Francesco Fossetti con l'intervista a Gavin Moore, il cui il Creative Director di Bluepoint illustra tutti gli interventi compiuti per reinterpretare Demon's Souls su PS5 tra fedeltà e innovazione.