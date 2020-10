Demon's Souls su PS5, tra performance e nuove immagini: dal 4K a DualSense e Audio 3D

Dopo aver pubblicato il primo gameplay di Demon's Souls su PS5 e aver confermato che il remake sarà parte della line-up di lancio della console next gen, i vertici Sony offrono ulteriori dettagli sul titolo.

In particolare, sono state presentate le caratteristiche che la produzione firmata Japan Studio e Bluepoint Games potrà vantare sul nuovo hardware. Tra queste, troviamo innanzitutto la conferma della possibilità di fruire di Demon's Souls attraverso due diverse modalità grafiche. La Modalità 4K, come facilmente intuibile, consentirà di ammirare il mondo di Boletaria con una risoluzione in 4K, mentre la Modalità High Frame Rate privilegerà il mantenimento di un frame rate più elevato. L'SSD di PlayStation 5 garantirà inoltre tempi di caricamento particolarmente rapidi.



Immancabile inoltre il supporto alle feature proposte dal DualSense. Su questo fronte, in particolare, si conferma che Demon's Souls sfrutterà il feedback aptico per offrire una maggiore immersività durante i combattimenti. La tecnologia aptica, si promette, darà il suo meglio durante le Boss Fight e in occasione del lancio di magie e miracoli. Infine, il remake del gioco FromSoftware supporterà il Tempest 3D Audio Tech, con l'audio 3D che consentirà ai giocatori di percepire la direzione dalla quale provengono frecce e palle di fuoco.



In aggiunta, sono state pubblicate alcune nuove immagini di Demon's Souls su PlayStation 5, che potete visionare direttamente in calce a questa news. In attesa di poter (ri)mettere piede a Boletaria, sulle pagine di Everyeye il nostro Giuseppe Arace passa in rassegna tutti dettagli sul gioco nella sua anteprima di Demon's Souls.