Demon's Souls PS5: sarà possibile passare da un'Arcipietra all'altra dalla dashboard

Tra i più grandi vanti della nuova dashboard di PS5 ci sono senza dubbio i riquadri Attività, schermate richiamabili dal Control Center che tengono aggiornati gli utenti sulle opportunità di gioco e che, grazie alla velocità dell'SSD, consentono di avviare sezioni specifiche dei titoli direttamente dalla dashboard, senza attese prolungate.

Questa comoda funzione verrà sfruttata anche da Demon's Souls, remake dell'omonimo titolo del 2009 che farà parte della line-up di lancio di PlayStation 5. In che modo? Ce lo ha spiegato Lance McDonald, noto esperto di "souls" che in questi giorni sta esplorando l'action GDR di Bluepoint Games in lungo e in largo. A quanto pare, in Demon's Souls "potete teletrasportarvi tra le Arcipietre sbloccate dove ci sono boss non ancora sconfitti utilizzando la dashboard di PlayStation 5. Non avete neppure bisogno di caricare il salvataggio per farlo, funziona dalla schermata del titolo".

Un sistema estremamente comodo, che tuttavia McDonald non esita a paragonare ad un cheat: "Credo che questo renda il Nexial Binding inutile, dal momento che potete teletrasportarvi in un'Arcipietra e poi tornare al Nexus senza perdere anime. Tecnicamente, può essere usato come un subdolo cheat".

La funzionalità viene mostrata in azione nella breve clip allegata in calce a questa notizia. Cosa ne pensate? Approfitterete di quest'opportunità concessa dalla dashboard di PS5 durante il vostro primo playthrough? Il gioco, ricordiamo, accompagnerà il lancio di PS5 il prossimo 19 novembre. Nel frattempo, date un'occhiata alle due modalità grafiche di Demon's Souls in azione.