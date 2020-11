Demon's Souls su PS5 e la porta misteriosa: primi indizi su cosa nasconde

Con l'arrivo di PlayStation 5 in America sono stati in moltissimi i fan che hanno iniziato la loro avventura nel remake di Demon's Souls e alcuni di questi hanno scovato una misteriosa porta in una delle aree di gioco. A poche ore dalla scoperta, c'è già chi è riuscito a scrutare cosa si nasconde dietro grazie ad un semplice trucchetto.

La modalità foto di Demon's Souls Remake, infatti, consente ai giocatori di muovere liberamente la telecamera in un'area circoscritta ma abbastanza grande. Approfittando di questa funzionalità introdotta da Bluepoint, lo YouTuber Distortion2 ha iniziato a vagare in giro per la zona alla ricerca di un punto dal quale vedere anche solo una porzione dell'area che si nasconde dietro la porta ed è riuscito nell'impresa: sembra che dietro la porta vi sia una sorta di balconata con sopra un misterioso oggetto luminoso di colore azzurro. Purtroppo nessuno sa al momento di cosa si tratti e occorrerà attendere che qualche utente scopra quali sono le azioni da compiere in gioco per sbloccare la serratura e raccogliere questo gadget.

In attesa che qualcuno riesca a svolgere questo difficile lavoro, vi ricordiamo che proprio oggi è stata pubblicata sulle nostre pagine la recensione di Demon's Souls per PS5 a cura di Francesco Fossetti.