Demon's Souls, tra PS5 e PS3: nuovo video confronto post State of Play

A ormai circa una decina di giorni di distanza dalla pubblicazione del remake del titolo From Software, Sony ha deciso di pubblicare - totalmente a sorpresa - un nuovo State of Play dedicato a Demon's Souls.

Con una durata di poco superiore ai dieci minuti, l'appuntamento video ha offerto un'interessante panoramica sulla produzione firmata da Japan Studio e Bluepoint Games. In particolare, il filmato si è concentrato sull'editor del personaggio e sul gameplay rinnovato offerto dal rifacimento di Demon's Souls. Come già accaduto in passato, non è passato poco tempo prima che il materiale inedito mostrato divenisse oggetto di analisi da parte degli appassionati.

Nello specifico, il content creator attivo su YouTube come "El Analista de Bits" ha rapidamente confezionato un interessante video confronto tra il remake per PlayStation 5 e la versione originale di Demon's Souls, esordita nel corso dell'epoca PlayStation 3. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato rappresenta un utile strumento per farsi un'idea della portata del lavoro di ricostruzione messo in atto dal team di sviluppatori di Japan Studio e Bluepoint Games. Cosa ve ne pare?



Ricordiamo che il remake sarà disponibile a partire dal Day One di PlayStation 5 e che Demon's Souls supporterà alcune delle feature del DualSense.