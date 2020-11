Demon's Souls PS5: quattro cose che i nuovi giocatori devono sapere assolutamente

Demon's Souls Remake è disponibile ora su PS5, per l'occasione vi proponiamo una serie di piccoli consigli e informazioni utili per avvicinarvi al titolo, utili soprattutto per coloro i quali non abbiano mai provato un souls targato FromSoftware.

Cos’è Demon's Souls

La morte non è una condanna

La classe non è acqua… ma nemmeno l’unica cosa che conta

Sete di anime

Demon’s Souls non è altro che il, la leggendaria prima opera di From Software nel campo dell’Action RPG in terza persona, giunta per la prima sul mercato nel lontano 2009, in esclusiva su PlayStation 3 e in seguito su PC. Il gioco introdusse in maniera del tutto inedita molte delle meccaniche che furono poi successivamente riprese ed evolute all’interno del primo capitolo di Dark Souls, il quale rappresenta un successore spirituale di Demon’s Souls.In maniera del tutto simile a quanto accade in Dark Souls, anche in questo caso, ma diventa anzi una parte fondamentale del gameplay: quando verrete sconfitti, infatti, non dovrete ricaricare un salvataggio precedente, ma, una sorta di hub centrale da cui si dipanerà la vostra avventura. Da qui potrete poi riprendere il vostro percorso, ma tutte le anime (ovvero la valuta di gioco) che avevate con voi al momento della morte dovranno essere recuperate il prima possibile, per evitare di perderle per sempre.Prima di cominciare la vostra avventura nel regno di Boletaria avrete la facoltà di sfruttare il ricco e profondo editor del gioco per creare un personaggio il più possibile vicino al vostro gusto e alla vostra idea. In questa fase vi verrà anche chiesto didel vostro protagonista, la quale gli assegnerà una serie di statistiche ed equipaggiamento di base. Ricordate però che, né tantomeno a sviluppare le vostre abilità solamente in alcune direzioni piuttosto che in altre. Da questo punto di vista Demon’s Souls lascia, fornendogli la possibilità di plasmare a suo piacimento il proprio personaggio.Durante la vostra avventura incontrerete, che dovrete sconfiggere per proseguire: ognuno di loro, senza eccezioni, vi fornirà un certo quantitativo di anime una volta ucciso. Queste anime corrispondono alla valuta di gioco, e possono essere utilizzate sia perdel proprio personaggio attraverso l’avanzamento di livello, sia per. Alla morte perderete tutte le anime in vostro possesso, e se non recuperate scompariranno irrimediabilmente: dovreste quindi cercare di agire con prudenza, e non correre rischi inutili nei casi in cui stiate trasportando una quantità considerevole di anime.

In attesa della recensione vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra video anteprima di Demon's Souls per PS5.