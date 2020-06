Demon's Souls per PS5 è realtà! Ecco lo spettacolare video di annuncio

Con ancora negli occhi le splendide scene del video di Gran Turismo 7, ritorniamo all'evento di presentazione sui giochi PS5 per mostrarvi il trailer di annuncio di Demon's Souls Remastered, il nuovo progetto dato alla luce dagli autori di Bluepoint Studios e destinato ad approdare sulla console nextgen di Sony.

Il video confezionato dalla software house di Austin (Texas) alimenta le speranze degli appassionati riaprendo una finestra sull'iconica dimensione soulslike che ha dato origine alla serie di Dark Souls per mostrarcela in una nuova, straordinaria veste grafica.

Tra gli aspetti che caratterizzeranno il titolo troveremo tutti i contenuti che hanno reso celebre questo action ruolistico, oltre ovviamente a tante innovazioni di gameplay e, si spera, a dei contenuti originali che sfrutteranno le potenzialità della console nextgen di Sony.

Come di consueto, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per condividere il vostro parere al riguardo e fateci sapere che cosa ne pensate del ritorno di Demon's Souls su PlayStation 5. Qualora ve li foste persi, vi riproponiamo anche il trailer di annuncio di Spider-Man Miles Morales e e il primo video gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart, entrambi ammirati durante l'evento di Sony sui giochi PS5.