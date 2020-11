Demon's Souls per PS5, in attesa della recensione: le nostre impressioni sul remake in video!

Sin dal Day One di PlayStation 5, i giocatori più temerari avranno modo di testare coraggio e riflessi nell'affascinante ma letale universo di Boletaria.

Parte della line up di lancio di PS5, il remake di Demon's Souls propone infatti agli appassionati delle produzioni From Software un livello di sfida che rende onore al titolo originale. Esordito all'epoca di PlayStation 3, l'intrigante Action RPG trova ora nuova vita in esclusiva sulla next gen Sony, grazie ad una promettente collaborazione tra i team di Japan Studio e Bluepoint Games. Con un equilibrio che punta a bilanciare tradizione e modernità, la nuova incarnazione di Demon's Souls si presenta come particolarmente ambiziosa.

In attesa di poter esprimere il proprio giudizio definitivo sull'opera in sede di recensione, la Redazione di Everyeye ha deciso di proporvi le sue prime impressioni sull'attesissimo remake. Dopo aver trascorso diverse ore in compagnia di Demon's Souls su PlayStation 5, il nostro Francesco Fossetti vi racconta dunque la sua esperienza diretta e gli esiti del suo ritorno tra le lande di Boletaria. Per scoprire tutti i dettagli, non vi resta dunque che dedicarvi alla visione del filmato dedicato. Come sempre, trovate quest'ultimo disponibile in apertura alla news e sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare?