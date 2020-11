Demon's Souls su PS5: il remake del primo capitolo della serie nella Video Recensione 4K

A soli pochi giorni dal debutto di PlayStation 5 in Italia, il cui arrivo è fissato al prossimo giovedì 19 novembre 2020, vi proponiamo la Video Recensione a risoluzione 4K di una delle esclusive di lancio più attese per la console Sony: il remake di Demon's Souls ad opera di Bluepoint Games.

Se siete curiosi di scoprire qualche dettaglio in più su uno dei pezzi forti della lineup di lancio della nuova macchina da gioco Sony non dovete far altro che dare un'occhiata alla nostra Video Recensione, nella quale trovate tutte le informazioni riguardanti il comparto grafico, il sistema di combattimento e l'implementazione delle esclusive funzionalità del controller DualSense, ovvero il feedback aptico e i grilletti adattivi. Nel caso in cui vogliate approfondire il nostro giudizio sul gioco, vi suggeriamo di leggere anche la recensione di Demon's Souls in versione PlayStation 5 scritta dal nostro Francesco Fossetti, che ha premiato il gioco con un 8.8.

Vi ricordiamo che quella di Demon's Souls non è l'unica Video Recensione dedicata ad uno dei titoli di lancio PlayStation 5 e tra quelle attualmente disponibili sulle nostre pagine c'è anche quella di Marvel's Spider-Man Miles Morales, spin-off del vecchio titolo PS4 di Insomniac Games.