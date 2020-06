Demon's Souls su PS5: due modalità grafiche e Ray-Tracing per il remake

Il ritmato appuntamento streaming che ha visto protagonisti i titoli in arrivo su PlayStation 5 ha svelato una serie di produzioni molto attese dal pubblico: tra queste ultime figura anche il reveal del rifacimento di un titolo FromSoftware.

Sony ha infatti ufficialmente presentato il primo trailer di Demon's Souls per PS5, con il quale è stata finalmente attribuita ufficialità al chiacchieratissimo progetto. Il titolo è attualmente in sviluppo e vede coinvolti nello sforzo produttivo sia gli sviluppatori di Japan Studio sia il team di Bluepoint Games, già autore dell'apprezzata riproposizione di Shadow of the Colossus.

Al momento non sono purtroppo disponibili molte informazioni sulla produzione, ma dalle pagine del PlayStation Blog viene confermato che il remake offrirà ai giocatori la possibilità di scegliere tra due diverse modalità grafiche. Una di queste ultime privilegerà la fedeltà visiva, mentre l'altra attribuirà priorità al frame rate. Viene inoltre confermato che il nuovo Demon's Souls sarà arricchito dal supporto alla tecnologia del Ray-Tracing, grazie alla quale, lo ricordiamo, è possibile simulare gli effetti della propagazione della luce in maniera incredibilmente realistica.



Al momento, il gioco è privo di una finestra di pubblicazione: in attesa di saperne di più, ricordiamo che Sony ha garantito che ci sono già molti altri giochi in sviluppo per PS5.