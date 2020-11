Demon's Souls PS5: il remake torna a splendere nel trailer di lancio

Nel giorno di debutto di PlayStation 5 negli Stati Uniti, Sony ha pubblicato il trailer di lancio di Demon's Souls, uno dei giochi disponibili insieme alla nuova console, remake di un classico targato FromSoftware riportato in vita da Bluepoint Games.

"Da PlayStation Studios e Bluepoint Games arriva il remake di un classico di PlayStation, Demon's Souls. Interamente ricostruito da zero e magnificamente migliorato, questo remake presenta gli orrori di una terra di fantasia oscura e schiacciata dalla nebbia, a una nuova generazione di giocatori. Coloro che hanno già affrontato le sue sfide e le sue avversità potranno nuovamente misurarsi contro l'oscurità con una qualità visiva magnifica e godendo di prestazioni incredibili."

Noi abbiamo ricevuto Demon's Souls nelle scorse ore e presto saremo in grado di proporvi le prime impressioni sul remake in attesa della recensione completa. Recentemente Demon's Souls è stato protagonista di uno State of Play e in questa occasione abbiamo scoperto numerosi dettagli sulle novità di questa riedizione, dal comparto tecnico al gameplay, passando per l'editor dei personaggi e la modalità Foto.

Demon's Souls è disponibile da oggi negli USA, il gioco arriverà ufficialmente in Europa il 19 novembre insieme a PlayStation 5, molti rivenditori internazionali però potrebbero renderlo disponibile già dalla giornata odierna.