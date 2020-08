Demon's Souls su PS5: SIE Japan spiega l'evoluzione del gameplay

Approfittando del lancio del primo spot TV mondiale di PS5, il Creative Director di SIE Japan Studio, Gavin Moore, ha condiviso delle interessanti informazioni sulle novità di gameplay che andranno a tratteggiare l'esperienza GDR di Demon's Souls, la riedizione nextgen dell'omonimo kolossal soulslike di FromSoftware.

Partendo dalle scene immortalate nel video promozionale di Sony sulle funzionalità del controller DualSense, il direttore creativo della software house che sta collaborando con Bluepoint nello sviluppo di Demon's Souls per PS5 spiega che "con quel controller e la potenza delle sue funzioni aptiche possiamo rendere il combattimento in Demon's Souls ancora più crudo, spietato e letale. Mentre giocherai potrai sentire ogni colpo inferto mentre ti scagli contro i tuoi nemici o lanci loro degli incantesimi. Sentirai tra le mani tutta la forza degli attacchi portati da un boss titanico mentre cerchi di eludere i suoi colpi con una difesa tempestiva".

Sempre a detta di Moore, il sistema di gioco di Demon's Souls per PlayStation 5 sarà influenzato dal DualSense (e ovviamente dalla potenza della console nextgen di Sony) attraverso altri aspetti: "il feedback sensoriale offerto dal controller ti permette di sapere se i tuoi attacchi vanno a segno o se la parata tempestiva che hai provato a compiere è andata a buon fine, in questo modo potrai reagire con ancor più decisione e rapidità. Anche un'azione semplice come quella di tirare una leva rappresenterà un'esperienza sensoriale. Tutto questo non sarebbe mai stato possibile prima, il feedback aptico è una parte integrante dell'esperienza e dell'azione da vivere perchè riesce a immergere gli appassionati nel mondo di gioco. Vista udito e tatto si fondono per proiettarecinel futuro di questa nuova generazione".

La data di lancio del soulslike di SIE Japan e Bluepoint non è stata ancora annunciata, ma la recente notizia di Demon's Souls classificato ha inevitabilmente riacceso le speranze degli appassionati per una possibile commercializzazione in contemporanea con quella di PlayStation 5, attesa per fine 2020.