Demon's Souls per PS5, Sony assicura: rimarrete sbalorditi

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, l'annuncio di Demon's Souls per PS5, remake dell'omonimo gioco firmato da FromSoftware, ha reso felici un bel po' di giocatori. Merito anche di un bellissimo trailer, che ha messo in mostra dei miglioramenti sostanziali e un aspetto grafico di prim'ordine.

I ragazzi di Bluepoint Games, coloro che si stanno occupando dello sviluppo, stanno seguendo un approccio simile a quello che li ha guidati durante la lavorazione di Shadow of the Colossus (2018). Il Demon's Souls che potremo giocare su PlayStation 5 non sarà una semplice riproposizione dell'originale con grafica migliorata, bensì un prodotto rinvigorito in ogni sua componente. Ciò che sta prendendo forma nelle loro fucine digitali ha stupito anche le alte sfere di Sony, che non hanno avuto paura di sbilanciarsi al riguardo.

In un recente intervento sul blog ufficiale di PlayStation, il Senior Director di SIE Content Communications Sid Shuman ha riferito: "Sono stato abbastanza fortunato da vederlo in azione, e giocarlo un po'. È assolutamente bellissimo, è meraviglioso. Quando le persone lo vedranno... specialmente i fan, rimarranno sbalorditi. Se non l'hanno mai giocato, questo è il modo giusto di farlo".

Potete già farvi un'idea dei cambiamenti apportati dando un'occhiata alla comparativa tra Demon's Souls originale e il remake. È inoltre già stato confermato che il remake di Demon's Souls offrirà due modalità grafiche su PS5 (una per la fedeltà visiva, l'altra per il framerate) e supporterà il Ray-Tracing. Purtroppo, non è ancora stata resa nota la finestra di lancio.