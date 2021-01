Demon's Souls su PS5: Sony pubblica i trucchi più gettonati della community

Sony ha deciso di pubblicare sui propri canali social ufficiali una lunga serie di immagini all'interno delle quali è possibile leggere dei consigli a tema Demon's Souls proposti dalla stessa community PlayStation.

La divisione italiana del colosso giapponese ha infatti deciso di chiedere ai fan della riedizione del titolo FromSoftware in esclusiva su PlayStation 5 i loro consigli migliori per affrontare le ardue sfide in giro per Boletaria e ha pubblicato poi una raccolta di dieci immagini all'interno di ognuna delle quali è possibile trovare i trucchi più utili tra quelli proposti. Tra questi troviamo quelli riguardanti la gestione della stamina, quelli che danno suggerimenti su come scovare i muri invisibili e altri che forniscono delle strategie utili su come attirare i nemici singolarmente ed evitare che si accaniscano in gruppo sul giocatore.

Prima di lasciarvi alla galleria d'immagini pubblicata da Sony PlayStation Italia, vi ricordiamo che è proprio di qualche giorno fa la notizia secondo la quale Demon's Souls è stato il gioco PS5 più scaricato nel 2020 in Giappone. Sulle nostre pagine trovate anche un articolo con i 10 motivi per giocare il nuovo remake di Demon's Souls per PS5.