Demon's Souls su PS5: uno speedrunner l'ha finito in 20 minuti

Gli speedrunner di tutto il mondo hanno già iniziato a studiare il remake di Demon's Souls per PlayStation 5 per completarlo il più velocemente possibile e qualcuno è già riuscito a raggiungere un incredibile record.

Lo YouTuber Distortion2, infatti, è arrivato ai titoli di coda del gioco Bluepoint Games in circa 20 minuti. Per far ciò, però, il content creator ha sfruttato un particolare glitch che consente ai giocatori di saltare intere porzioni di gioco grazie al nuovo hub presente in tutti i titoli PlayStation 5. Effettuando una serie di passaggi, infatti, si può passare da un'Arcipietra all'altra senza dover necessariamente completare i lunghi livelli e sconfiggere alcuni boss. Ovviamente si tratta di un procedimento che sconsigliamo a chiunque voglia godersi il gioco e che solo chi vuole raggiungere a tutti i costi il nuovo record tra gli speedrunner dovrebbe utilizzare. Nel caso in cui foste curiosi di scoprire come ha fatto Distortion2 a completare così velocemente la sua run, vi invitiamo a dare un'occhiata al filmato che trovate in apertura della notizia.

Vi ricordiamo che proprio oggi è stata pubblicata una nuova patch per Demon's Souls su PlayStation 5, la quale è stata accompagnata da una dichiarazione del team di sviluppo sulle prossime modifiche in arrivo per l'esclusiva Sony.