Demon's Souls PS5: spuntano online i primi dettagli sul multiplayer

Grazie alla pubblicazione su Amazon Australia di una pagina dedicata alla versione PlayStation 5 di Demon's Souls ad opera di Bluepoint Games, rimossa qualche minuto dopo dallo store online, è stato possibile apprendere qualche nuova informazione sul gioco.

Oltre a ricordarci che il gioco From Software è stato ricreato da zero per proporre ai giocatori una Boletaria incredibilmente dettagliata dal punto di vista tecnico, la pagina dedicata al preorder di Demon's Souls cita anche le pericolose creature che si aggirano per il mondo di gioco e la loro aggressività, dal momento che ogni errore può portare alla morte e alla perdita di tutte le anime accumulate con fatica. Non mancano poi i primi dettagli sul comparto multiplayer online, che torna sia con la modalità cooperativa che competitiva, dal momento che si potranno evocare alleati e invadere i mondi di altri giocatori. La pagina precisa inoltre che per usufruire della componente online del gioco è occorre disporre di un abbonamento attivo al PlayStation Plus.

Vi ricordiamo che proprio nel corso del pomeriggio sono state pubblicate le copertine di numerosi giochi PlayStation 5, tra le quali troviamo anche quelle di Gran Turismo 7 e Demons' Souls.