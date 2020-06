Demon's Souls per PS5: il Tower Knight protagonista di un nuovo screenshot

Anticipato da moltissimi rumor e indiscrezioni e richiestissimo dalla community di appassionati dei lavori FromSoftware, il remake di Demon's Souls è stato ufficialmente annunciato in occasione dell'evento reveal della line up di PlayStation 5.

Il rifacimento next gen dell'esclusiva PlayStation 3 darà nuova forma al cupo universo concepito dalla mente di Hidetaka Miyazaki, che in seguito avrebbe donato alla community videoludica la trilogia di Dark Souls e l'amatissimo Bloodborne. A firmare questa riproposizione troviamo gli sviluppatori di Bluepoint Games, già autori del riuscitissimo remake di Shadow of the Colossus. Questi ultimi saranno inoltre coadiuvati nell'impresa anche dai professionisti del team Sony di Japan Studio.

Al momento, purtroppo, i dettagli sulle caratteristiche di Demon's Souls non sono molti, ma quantomeno il pubblico ha potuto dare uno sguardo ad alcune prime immagini del titolo. A queste ultime si aggiunge ora un ulteriore screenshot, apparso sul sito ufficiale PlayStation. Quest'ultimo ha per protagonista il colossale Tower Knight ed è stato immortalato su PS5: potete visionarlo direttamente in calce a questa news. Il remake vedrà una ricostruzione completa dell'universo di gioco, oltre all'implementazione di due modalità grafiche per Demon's Souls per PlayStation 5.



In attesa di maggiori informazioni sul gioco Bluepoint, segnaliamo che Digital Foundry ha di recente realizzato un video confronto tra Demon's Souls PlayStation 3 e PlayStation 5.