Demon's Souls su PS5: il video di annuncio mostra i contenuti tagliati dall'originale?

Secondo molti appassionati di soulslike che hanno assistito al video di annuncio di Demon's Souls su PS5, gli autori di Bluepoint e SCE Japan Studios avrebbero deciso di approfittare dello sviluppo di questo importante remake per riprendere e "completare" i contenuti tagliati dal kolossal originario su PS3.

Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni da Bluepoint, in rete è partita la caccia agli indizi sulle novità ludiche, grafiche e contenutistiche che caratterizzeranno la prossima esclusiva di PlayStation 5. Se da un lato c'è chi, come l'utente di Twitter conosciuto come Illusorywall, si dedica a realizzare sorprendenti immagini comparative di Demon's Souls, dall'altro troviamo i fan che si dedicano all'analisi minuziosa del video di annuncio per capire cosa ci attende.

Una delle teorie più accreditate è ad esempio quella della scoperta di una nuova regione del mondo di gioco legata ad una zona tagliata dal capolavoro originario del 2009: nei primi secondi del trailer possiamo infatti notare la presenza di una montagna innevata, ossia la regione indicata dal "lore ufficiale" di Demon's Souls per ospitare il livello della Sesta Arcipietra, meglio conosciuta come Arcipietra dei Giganti.

La scoperta di questa area risale al 2015, con un video dello youtuber Sanadsk che mostra la fortezza incompleta della Broken Archstone e alcuni modelli poligonali di creature e nemici che non hanno trovato spazio nella versione di lancio dell'action ruolistico di FromSoftware. Nel lasciare a voi ogni commento o giudizio ulteriore a queste riflessioni, vi ricordiamo che Demon's Souls su PS5 offrirà due modalità grafiche e il Ray Tracing.