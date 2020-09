Demon's Souls su PS5: in video tutti i dettagli sul remake di Bluepoint

Tra i protagonisti assoluti del PlayStation 5 Showcase andato in onda lo scorso 16 settembre 2020 troviamo il primo video gameplay di Demon's Souls, il remake dell'opera targata FromSoftware ad opera di Bluepoint, il talentuoso team ormai esperto in questo genere di operazioni.

Il filmato mostrato all'evento ci ha permesso di scoprire numerosi dettagli sul titolo, la cui bontà grafica non è stato l'unico aspetto a colpire i fan. Sembra infatti che il team di sviluppo non si sia limitato a riproporre lo stesso identico gameplay visto su PlayStation 3 qualche anno fa, ma abbia deciso di aggiungere alcuni elementi come la possibilità di scavalcare piccoli ostacoli.

Se volete scoprire tutte le novità mostrate in occasione dello Showcase, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra Videoanteprima del gioco, appena pubblicata sul canale YouTube di Everyeye. Nel caso in cui voleste anche approfondire l'argomento, trovate sulle nostre pagine un articolo dedicato al gameplay di Demon's Souls Remake a cura di Giuseppe Arace.

A proposito del gioco Bluepoint, sapevate che Demon's Souls avrà caricamenti ultra veloci su PlayStation 5 grazie alla potenza dell'SSD? Vi ricordiamo inoltre che il gioco farà parte della line up di lancio di PlayStation 5.