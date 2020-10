Demon's Souls, PS5 vs PS3: l'ambizioso remake in azione in un video confronto

I giocatori in trepidante attesa di poter fare ritorno - o di avventurarsi per la prima volta - a Boletaria non dovranno soffrire ancora a lungo: il rifacimento di Demon's Souls è ormai in dirittura di arrivo.

Il remake sviluppato in maniera congiunta da Bluepoint Games e Japan Studio esordirà infatti sul mercato videoludico contestualmente al debutto di PlayStation 5. Il gioco dell'epoca PlayStation 3 si appresta così a tornare a nuova vita giusto in tempo per inaugurare la next gen di casa Sony. Ma come cambierà la produzione firmata dagli autori di From Software? Ad offrire un assaggio di quello che sarà il balzo grafico, tecnico e qualitativo, contribuisce un interessante video confronto. Realizzato dal content creator attivo su YouTube come "El Analista de Bits", il filmato affianca le versioni PlayStation 3 e PlayStation 5 del gioco.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video rende particolarmente evidente la portata dal lavoro di ricostruzione messo in atto da Bluepoint Games e Japan Studio. Il remake di Demon's Souls in arrivo sul nuovo hardware si prosetta infatti particolarmente ambizioso. Per realizzare il video confronto, l'autore ha sfruttato il nuovo gameplay di Demon's Souls. Per tutti i dettagli sulla produzione, ricordiamo che il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di visionarla in azione e di intervistare il team di sviluppo: vi ha raccontato le sue scoperte in una ricca anteprima di Demon's Souls.