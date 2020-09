Demon's Souls: svelati i bonus della Digital Deluxe Edition, ecco tutti i dettagli

A pochi giorni dall'apertura dei preorder per l'edizione standard, dalle pagine ufficiali di PlayStation UK emerge il contenuto completo di Demon's Souls Digital Deluxe Edition, l'edizione premium del tanto atteso titolo targato Bluepoint Games.

La Demon's Souls Digital Deluxe Edition conterrà ovviamente la versione completa del gioco oltre ad una serie di bonus tra cui la Legendary Hero Soul, Renowed Warrior Soul e Storied Warrior Soul, nonché una serie di armi e armature come la Red-Eye Knight Armor, la Boletarian Royalty Armor, lo scudo Hoplite e la Ritual Blade. La versione premium porterà in dote anche particolari oggetti tra cui il Ring of Longevity, il Perseveration Grains, il Phosphorescent Grains, il Bearbug Graind, il Large Headstone Shard, e il Moonlightstone Shard. A completare il quadro la soundtrack originale in versione digitale.

I giocatori che effettueranno il preordine riceveranno inoltre uno speciale Armor DLC che contiene la Reaper Scythe, una particolare falce con la quale mietere i nemici che troveremo durante l'avventura. Al momento la Demon's Souls Digital Deluxe Edition risulta ordinabile solo sul sito britannico di PlayStation al prezzo di 99.99 euro.

Negli ultimi giorni Digital Foundry ha analizzato il gameplay di Demon's Souls fornendo una prima descrizione delle performance tecniche del gioco. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Demon's Souls uscirà al lancio di PlayStation 5, il prossimo 19 novembre.