Demon's Souls e Rainbow Islands (Kenobisboch Productions) in diretta mercoledì 13 dicembe

Sono due gli appuntamenti Everyeye Live previsti per oggi, mercoledì 13 dicembre, dedicati a, quest'ultimo giocato dalla crew di

A partire dalle 17:00 Alessandro continuerà la sua run a Demon's Souls con il secondo episodio della serie mentre alle 21:30 Kenobit e Bisboch celebrano il ricordo di Fukio Mitsuji, l'autore di Bubble Bobble tristemente scomparso nove anni fa, giocando e commentando uno dei suoi grandi capolavori: Rainbow Islands.

Entrambi gli appuntamenti andranno in onda in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.