Demon's Souls Remake arriva anche su PC, sarà esclusiva temporale console su PS5

Pochi minuti dopo la chiusura del PlayStation 5 Showcase, durante il quale non sono state fornite informazioni specifiche sulla data d'uscita e le piattaforme di riferimento del remake di Demon's Souls ad opera di Bluepoint, sono emerse nuove informazioni sul gioco.

Al termine dell'evento sono stati in molti a spulciare le immagini promozionali e i post sul sito ufficiale PlayStation per comprendere maggiori dettagli sul gioco, che a quanto pare farà parte della line up iniziale della console di prossima generazione Sony, PlayStation 5. Esaminando con attenzione una delle immagini del titolo possiamo però leggere la seguente dicitura:

"Non disponibile su altre console per un periodo di tempo limitato. Disponibile anche su PC."

Ci sono quindi ben pochi dubbi sul fatto che il gioco sarà disponibile anche su PC sin dal lancio e sarà un'esclusiva PlayStation 5 solo lato console e per un periodo di tempo limitato. Non è chiaro che il riferimento ad altre piattaforme sia un riferimento a PlayStation 4 o proprio a Xbox Series X/S.

Vi ricordiamo che durante l'evento sono stati finalmente svelati data di lancio e prezzo di PlayStation 5, che arriverà il prossimo 19 novembre in Italia al prezzo di 399 euro per la versione digitale e 499 per l'edizione dotata di lettore disco.