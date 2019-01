Demon's Souls Remake: ecco cosa ne pensa Hidetaka Miyazaki

Dalle pagine di Game Informer, Hidetaka Miyazaki si è allontanato momentaneamente dalle atmosfere del Giappone feudale di Sekiro: Shadows Die Twice per tornare nella mitica Boletaria di Demon's Souls e dirci cosa ne pensa dell'idea, mai del tutto abbandonata, di un suo futuro Remake per PlayStation 4.

"È un po' come quando rileggi una cosa che hai scritto da giovane e ti dici 'Oddio, a cosa stavo pensando!'. Non è che ne sono imbarazzato, semplicemente non mi piace guardare ai miei lavori precedenti", è il commento laconico del boss di From Software affrettandosi però ad aggiungere come la decisione di rimasterizzare Demon's Souls non spetti a lui ma a chi ne detiene la proprietà intellettuale, ossia Sony Interactive Entertainment: "È stato il primo gioco fantasy che ho creato, e che ho diretto. Ne conservo dei bei ricordi, ma non è sicuramente il mio compito quello di dire se ne verrà mai fatta una remaster. Dovresti vedere cosa ne pensano (i vertici di SIE, ndr)".

Pur mostrandosi freddo all'idea di un remake del suo iconico action ruolistico, Miyazaki ammette che "se dovesse occuparsene uno studio che ama veramente il gioco originario e ha intenzione di metterci il cuore e l'anima per realizzarlo di nuovo, allora è qualcosa che mi piacerebbe. Ma è davvero complicato parlarne perchè ho davvero dei bei ricordi di quel periodo e pensare all'idea di una remaster mi fa sentire le farfalle nello stomaco e mi rende nervoso".

Con un pragmatismo tipicamente nipponico, il buon Miyazaki-san spiega infatti che "ci sono molti giocatori e fan là fuori che adorano i Demon (ossia Demon's Souls, Bloodborne e la trilogia di Dark Souls, ndr), quindi se è qualcosa che potrebbe realizzare uno studio che ama il mio lavoro, allora sì, sarei d'accordo".

Nell'attesa di capire come si evolverà la faccenda del Remake di Demon's Souls, ricordiamo a tutti i cultori di action soulslike che Sekiro: Shadows Die Twice arriverà il 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.