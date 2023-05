Demon's Souls Remake e Ghost of Tsushima su PC? L'ultimo leak è un fake, ecco perchè

In rete si discute dell'ultimo rumor sull'uscita delle versioni PC di Demon's Souls Remake e Ghost of Tsushima. Dopo un'attenta analisi del materiale prodotto dal sedicente leaker, la redazione di DSOGaming è giunta alla conclusione che si tratta di un fake: scopriamo perché.

Osservando con attenzione l'immagine leak con la data di lancio di Demon's Souls e Ghost of Tsushima su PC, il giornalista John Papadopoulos ha notato diverse inesattezze. Come giustamente rimarcato dal redattore di DSOGaming, il primo 'campanello d'allarme' è dato dagli errori di attribuzione del copyright.

L'immagine fatta circolare dal sedicente leaker descrive Demon's Souls come un marchio di proprietà di SIE LLC (la filiale statunitense di Sony Interactive Entertainment) e non di SIE Inc., ovvero la divisione giapponese di Sony che si è occupata, insieme a Bluepoint, di sviluppare e produrre il remake dell'originaria gemma soulslike di FromSoftware e SCE Japan Studio. Ma non è tutto.

L'altra incongruenza segnalata da DSOGaming riguarda il copyright di Ghost of Tsushima Director's Cut, del tutto assente su PS Store nella forma estesa che cita sia l'action adventure 'base' che la versione comprensiva dell'espansione ambientata sull'isola di Iki.

A rendere ancora più improbabile il sedicente leak è infine la data indicata per il lancio di questi due porting, ovvero sabato 29 giugno: solo in casi eccezionali un publisher decide di commercializzare un videogioco (specie se tripla A) in pieno weekend.

Mai come in questo caso, insomma, invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di indiscrezione, leak o rumor e a considerarle come tali, a prescindere dall'attendibilità della fonte. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut.