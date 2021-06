Demon's Souls Remake, improbabile l'arrivo su PS4: McDonald spiega il perché

Il remake di Demon's Souls è uno dei più grandi vanti della ludoteca di PlayStation 5, dispositivo sul quale è arrivato in esclusiva assoluta, ma una recente indiscrezione ha spinto molti giocatori a sperare nel suo arrivo anche su PS4.

Ad alimentare le speranze è stato l'account Twitter PlayStation Game Size, che scandagliando il database della console della precedente generazione ha notato la presenza di una entry di Demon's Souls per PS4. Il rinvenimento ha acquisto ancor più valore alla luce del recente annuncio di Godfall per PlayStation 4, giunto a sorpresa dopo un periodo di esclusività per PlayStation 5.

Ebbene, sembra che non ci sia molto da festeggiare, quantomeno stando alle osservazioni effettuate da Lance McDonald, noto content creator ed esperto delle opere targate FromSoftware (e derivate). Secondo McDonald, l'entry nel database si riferirebbe ad un porting interno della versione PS3 di Demon's Souls per PlayStation 4 fruibile via PlayStation Now, creato nelle prime fasi dello sviluppo per fungere da punto di riferimento per il controllo di qualità da remoto. A supporto di tale ipotesi ci sarebbe anche "l'anzianità" della entry, vecchia di ben quattro anni!

"Il fatto che le persone l'abbiano vista e la prima cosa alla quale hanno pensato è stato un backport del remake verso PlayStation 4 piuttosto che un upgrade da PS3 a PS4 mi fa sorridere. Ma, ecco, non aspettativi una vera e propria uscita", ha aggiunto infine McDonald. Il suo ragionamento non fa una grinza, inoltre il content creator in questi anni si è costruito una reputazione di tutto rispetto. Nulla è impossibile, ma dopo il suo intervento le probabilità che il remake di Demon's Souls possa arrivare su PS4 sono colate a picco.