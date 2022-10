Demon's Souls Remake: grazie al Jailbreak di PS5 è stato scoperto un anello misterioso

La scorsa settimana è uscito il Jailbreak di PS5, la console Sony è stata bucata e questo avvenimento ha aperto le porte a hacker e modder, tra questi anche Lance McDonald, il quale si è detto particolarmente entusiasta della cosa dal momento che ora potrà sperimentare con le mod e analizzare il codice sorgente dei giochi.

Proprio McDonald ha fatto una interessante scoperta legata a Demon's Souls Remake, a quanto pare infatti nel codice del gioco è nascosto un render di uno speciale oggetto denominato The Ring of the Chieftain. Come saprete se seguite il mondo dei Souls, l'anello in questione è protagonista di una leggenda metropolitana diffusa da tanti anni e di fatto l'esistenza o meno di questo oggetto non è mai stata confermata o smentita anche se la community sembra averci messo una pietra sopra, bollando il tutto come fake e sostenendo come di fatto l'oggetto The Ring of the Chieftain non esista.

Qualcuno in Bluepoint Games però sembra essere un grande sostenitore di questa leggenda metropolitana e di fatto l'immagine dell'anello (un semplice render molto grezzo) è presente nel codice di Demon's Souls per PlayStation 5, anche se chiaramente l'oggetto non appare in-game. Grazie al Jailbreak di PS5 scopriremo presto altri contenuti e segreti di questo genere? Non ci resta che attendere per scoprirlo.