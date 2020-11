Demon's Souls, il remake è un successo per la stampa: trailer celebra l'accoglienza

In seguito al susseguirsi di un ampio numero di rumor e indiscrezioni, la conferma ufficiale del ritorno di Demon's Souls aveva entusiasmato la community di appassionati della produzione From Software.

Contestualmente all'esordio di PlayStation 5, anche il remake firmato da Bluepoint Games e Japan Studio ha compiuto il proprio debutto sul mercato videoludico internazionale. La produzione si è rapidamente conquistata una calorosa accoglienza, tanto da parte del pubblico quanto da parte della stampa specializzata. Non ha fatto eccezione il giornalismo di settore nel nostro Paese, con la stampa italiana che ha premiato senza esitazione il lavoro di riproposizione di Demon's Souls.



Per celebrare l'apprezzamento riservato al remake esclusivo per PS5, PlayStation Italia ha pubblicato un apposito trailer dedicato, nel quale ha incluso alcuni estratti dei giudizi relativi al gioco. Disponibile in apertura a questa news, il video riporta anche il giudizio espresso dal nostro Francesco Fossetti nella sua recensione di Demon's Souls, disponibile sulle pagine di Everyeye. Avete già mosso i primi passi in questa nuova e splendente versione del cupo e pericoloso regno di Boletaria?



Per i nuovi avventurieri che si stanno facendo strada nel titolo From Software, ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile un'utile guida alla sopravvivenza in Demon's Souls.