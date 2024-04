Demon's Souls Remake uscirà su PC? Sognare non costa nulla, ma...

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Demon's Souls, lo straordinario remake di Bluepoint Games ci ha permesso di rituffarci nelle atmosfere di Boletaria. Tanti appassionati di esperienze action ruolistiche in salsa soulslike si chiedono però se l'attuale esclusiva PS5 approderà presto anche su PC.

Considerato giustamente come uno dei migliori remake di questa generazione, Demon's Souls su PS5 ha saputo accompagnare in maniera egregia il lancio della console current-gen di Sony, dando così modo agli appassionati vecchi e nuovi della serie di riscoprire o conoscere le origini (ludiche e non solo) di Dark Souls e dei successivi soulsborne firmati FromSoftware.

Complice anche la natura stessa di un titolo appartenente a un genere che, prima dei record incredibili di Elden Ring, era considerato relativamente 'di nicchia', la spinta commerciale del remake di Demon's Souls si è esaurita da tempo. Come accaduto a diversi altri videogiochi first party di Sony, c'è quindi chi si chiede se il viaggio intrapreso su PS5 dagli esploratori della 'nuova' Boletaria sia destinato a proseguire anche su PC.

Non è un caso, infatti, se negli ultimi mesi si sono intensificati i rumor legati all'arrivo di Demon's Souls Remake su PC, e con essi gli interventi di una community mai così speranzosa di veder concretizzare questo sogno. Purtroppo, le anticipazioni dietro alle voci di corridoio più 'chiassose' che sono rimbalzate in rete di recente si sono rivelate del tutto infondate, come il leak fake che voleva Demon's Souls ormai prossimo ad arrivare su PC.

Nonostante i desideri espressi sui social dai tantissimi appassionati che desiderano ardentemente una versione PC di Demon's Souls, purtroppo è difficile ipotizzare lo sviluppo di un progetto tanto complesso quanto quello del Remake della gemma action GDR ideata da Hidetaka Miyazaki, proprio in ragione degli anni trascorsi dal suo arrivo su PS5 e dei già gravosi impegni presi da Bluepoint e dalle case di sviluppo interne ai PlayStation Studios che si dedicano alla realizzazione dei porting.

Lo scetticismo per la trasposizione PC di Demon's Souls Remake, d'altronde, è dettato sia dall'oggettiva complessità del lavoro richiesto per sviluppare questo progetto che dalla forte concorrenza rappresentata da soulslike e titoli affini che di certo non mancano su PC, basti pensare al sempre più prossimo arrivo dell'espansione di Elden Ring Shadow of the Erdtree o all'attesa dei fan del genere per Black Myth Wukong o Enotria The Last Song.

