Demon's Souls Remake vs originale: l'impatto è notevole in un nuovo video confronto

Nel corso del PlayStation 5 Showcase si è mostrato in azione il primo video gameplay di Demon's Souls per PS5, che ha reso ancora più evidente la mole di lavoro svolta in fase di realizzazione del Remake.

Per evidenziare sequenza per sequenza l'impatto del rifacimento confezionato da Bluepoint Games e Japan Studio, il sempre attivo Canale YouTube "El Analista de Bits" propone un nuovo video confronto tra quest'ultimo e l'originale. Poste l'una accanto all'altra, le versioni PlayStation 3 e PlayStation 5 si mostrano in azione, rendendo palesi le modifiche apportate dai team di sviluppo responsabili del remake. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare del risultato finale?



Come annunciato al termine del PlayStation 5 Showcase, ricordiamo che Demon's Souls sarà un'esclusiva PlayStation 5. Dopo aver erroneamente comunicato l'arrivo del gioco su altre piattaforme, tra cui il PC, Sony ha smentito la notizia, ribadendo l'esclusività del gioco su console di prossima generazione. Il celebre titolo della serie FromSoftware si appresta dunque a tornare a nuova vita, a distanza di oltre dieci anni. Il primo debutto di Demon's Souls è infatti datato all'ormai lontano 2009.