Demon's Souls Remastered all'evento di presentazione dei giochi PS5?

Da più di un anno circolano voci su una remaster o un remake di Demon's Souls, action RPG di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki che nel 2009 ha inaugurato su PlayStation 3 il fortunato e prolifico filone dei "soulslike.

Il progetto non è mai stato annunciato ufficialmente, ma è stato a più riprese associato al nome di Bluepoint Games, studio di sviluppo specializzato in questa tipologia di operazioni. Solamente negli ultimi anni, ad esempio, i texani hanno portato a nuova vita e in esclusiva PlayStation 4 la trilogia di Uncharted, Gravity Rush e, sopratutto, Shadow of the Colossus.

Bluepoint ha confermato di essere al lavoro sul progetto più grande di sempre per lo studio: che si tratti proprio della riedizione di Demon's Souls? Non lo sappiamo con certezza, ma alcuni sono convinti che l'annuncio potrebbe avvenire all'evento di presentazione dei giochi PS5, fissato alle ore 22:00 di giovedì 4 giugno (Everyeye lo seguirà in diretta su Twitch!). Su cosa si basa quest'ipotesi? Nella giornata di ieri il sempre ben informato Jason Schreier ha affermato che all'evento di presentazione ci saranno sia esclusive PlayStation, sia giochi di terze parti. Quando un utente gli ha chiesto se tra questi figurerà anche il remake di Demon's Souls, Schreier, invece di ignorarlo, ha reagito aggiungendo un like. Nessuna parola, solo una piccola interazione, ma tanto è bastato per far andare in fibrillazione i fan. Il giornalista avrebbe potuto semplicemente passare oltre, e invece...

Il suo piccolo gesto acquisisce ancor più importanza alla luce del fatto che è stato proprio Schreier uno dei principali fautori delle voci sul ritorno di Demon's Souls. A febbraio dello scorso anno è intervenuto su ResetEra scrivendo un semplice "sì" ad un utente che chiedeva se era in sviluppo una remastered di Demon's Souls.

Ci sono diversi indizi quindi, anche se rimaniamo nel campo delle speculazioni. Intanto, proprio ieri, i ragazzi di Bluepoint si sono detti entusiasti di PS5, e non vedono l'ora di lasciarsi alle spalle le limitazioni dell'attuale generazione di console.