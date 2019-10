Demon's Souls Remastered: l'insider Tidux non ha dubbi, uscirà al lancio di PS5

Il noto insider Tidux prova a spezzare il predominio di tweet sul buco nero di Fortnite Capitolo 2 dando ulteriore adito ai rumor che vorrebbero gli autori di Bluepoint Games al lavoro su Demon's Souls Remastered per PS5.

Con uno stringato messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale, Tidux ha infatti spiegato che la versione rimasterizzata di Demon's Souls è il progetto segreto di cui si stanno occupando gli autori di Bluepoint Games. Il titolo, oltretutto, si troverebbe in una fase di sviluppo tanto avanzata da poter essere ascritto tra i videogiochi destinati ad essere disponibili in tempo per il lancio di PlayStation 5. Si tratterebbe perciò di una riedizione con grafica ancora più realistica, magari con effetti di illuminazione dinamica gestiti tramite la tecnologia di Ray Tracing di PS5.

A voler dar retta a questi rumor, quindi, la software house texana esperta di remaster come quelle di Shadow of the Colossus, di Gravity Rush e della Nathan Drake Collection della serie di Uncharted andrà a ritagliarsi un importante spazio nella ludoteca di PS5 sin dal primo giorno di commercializzazione della console next-gen di Sony, previsto in maniera generica per "fine 2020".



E voi, cosa ne pensate di queste indiscrezioni? Sareste contenti di vedere Demon's Souls Remastered al lancio di PlayStation 5 o, magari, avreste preferito un altro soulslike come il più volte chiacchierato Bloodborne 2? Fatecelo sapere con un commento.