Demon's Souls Remastered uscirà in esclusiva su PS5? Nuovi rumor da un famoso insider

Dopo aver scosso la community PlayStation con i rumor sul reveal di PS5 e l'assenza di Sony dall'E3 2020, l'insider Tidux rimane in orbita nextgen per condividere delle nuove indiscrezioni su Demon's Souls Remastered, il progetto non ancora annunciato di Bluepoint Games.

In base alle voci di corridoio raccolte da una fonte anonima, l'insider si riallaccia alle ipotesi sulla natura cross-gen del titolo per smentirle e riferire, invece, che Demon's Souls uscirà in esclusiva su PlayStation 5.

Se confermate, le indiscrezioni di Tidux darebbero alla riedizione del kolossal soulslike di From Software un ruolo determinante nell'offerta di lancio di PS5: l'assenza di versioni current-gen come PS4, infatti, consentirebbe a Bluepoint di trasformare il titolo in una vera e propria vetrina tecnologica per le potenzialità della prossima generazione del Monolite Nero.

La versione rimasterizzata di Demon's Souls, è il sottinteso di Tidux e dei rumor che vorrebbero il titolo in esclusiva su PS5, sarà perciò in grado di offrire un comparto grafico ancora più realistico, magari con effetti di illuminazione dinamica gestiti tramite la tecnologia di Ray Tracing. Altre indiscrezioni rimbalzate online in questi giorni, d'altronde, suggeriscono come Sony abbia intenzione di lanciare PS5 con giochi in esclusiva totale, a differenza di quanto pianificato da Microsoft con titoli first party previsti in uscita su tutte le piattaforme Xbox (PC Windows 10 inclusa) nei primi due anni di vita di Xbox Series X.