Demon's Souls: scoperta una nuova porta, ma nessuno sa come aprirla

I fortunati giocatori statunitensi e quelli di altri cinque paesi hanno già potuto mettere le loro mani su PlayStation 5, uscita il 12 novembre in mercati selezionati. Ciò significa che molti di loro si sono già avventurati nel regno di Boletaria re-immaginato da Bluepoint Games in Demon's Souls

Per questo remake lo studio texano ha lavorato sodo per preservare l'anima dell'opera, ma allo stesso tempo non ha avuto paura di osare discostandosi di tanto in tanto dall'originale modificando e/o aggiungendo nuovi contenuti, come quello di cui vi parliamo in questa notizia. A tal proposito, vi invitiamo ad interrompere la lettura se non volete beccarvi degli spoiler.

I giocatori che hanno già avuto la fortuna di iniziare l'avventura non c'hanno messo molto a scoprire una porta misteriosa che non era presente nel Demon's Souls originale. Si trova nel Livello Mondo 1-3, più precisamente nell'Arcipietra del Tower Knight. La porta in questione non è immediatamente visibile, essendo coperta da un muro illusorio. È sufficiente avvicinarsi per farlo dissolvere e ritrovarsi faccia a faccia con questa misteriosa porta che al momento risulta essere bloccata. Provando ad interagire, viene restituito questo messaggio: "Sembra essere bloccata". Nessuno sa come aprirla al momento, il che contribuisce ad accrescere enormemente il mistero. Se siete curiosi di capire di cosa stiamo parlando, date un'occhiata alla clip video allegata in baso.

A proposito di Demon's Souls, lo sapete che è possibile teletrasportarsi nelle Arcipietre dalla dashboard di PS5? Potrete farlo anche voi dal 19 novembre, giorno in cui debutterà assieme alla console next-gen.