Demon's Souls, scoperto un glitch: ecco come ottenere infinita fortuna

Nelle mani dei videogiocatori, il rifacimento di Demon's Souls si sta trasformando in una continua scoperta, con gli appassionati pronti a sperimentare ogni genere di trovata.

Tra questi ultimi, figura anche l'utente attivo su YouTube come "ymfah", che ha scoperto un bizzarro glitch che consente di ottenere - letteralmente - Fortuna infinita all'interno del titolo firmato Bluepoint Games e Japan Studio. Quest'ultimo è tuttavia legato a dinamiche di gioco molto specifiche: se non volete alcun tipo di anticipazione legata al gioco per PlayStation 5, vi invitiamo dunque a non proseguire nella lettura.

Nello specifico, i giocatori che desiderano testare questo espediente, devono prima procurarsi un nuovo oggetto presente in Demon's Souls, ovvero la Gold Coin. Quest'ultima accresce la Fortuna del suo portatore. Parlando con la Maiden in Black mentre la sua capacità di aumentare la Fortuna è a sua volta attivo, il titolo registra entrambi gli effetti, moltiplicando all'infinito il parametro statistico. Di conseguenza, vi sono diversi modi di sfruttare la situazione. Uno di questi è dare la caccia ai drop rari, il cui ottenimento è di fatto garantito. Diversamente, è possibile sfruttare la Blueblood Sword, che scala su Fortuna, per assestare colpi devastanti ai nemici. Per osservare il tutto in azione, potete fare riferimento al video disponibile direttamente in apertura a questa news.

Nel frattempo, la community ha posto una taglia sulla porta misteriosa di Demon's Souls che ancora nessuno è riuscito ad aprire.