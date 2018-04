Demon's Souls: secondo Digital Foundry è il momento giusto per un remake

Sono passati quasi otto anni dal debutto di Demon's Souls su PlayStation 3, e secondo Digital Foundry potrebbe essere arrivato il momento giusto per dedicargli un remake. I giocatori sarebbero pronti a riscoprire le radici della saga di Hidetaka Miyazaki?

La redazione inglese è partita da una semplice considerazione: tenendo in conto l'arrivo di Dark Souls Remastered, l'esistenza di Dark Souls 2 Scholar of the First Sin e le ultime iterazioni viste con Bloodborne e Dark Souls 3, al momento Demon's Souls rimane l'unico capitolo della serie "soulslike" di Miyazaki che non può essere giocato sui sistemi dell'attuale generazione.

Questo senza dimenticare la recente chiusura dei server di Demon's Souls per PlayStation 3, evento che in un certo senso ha segnato la fine di un ciclo. Del resto From Software potrebbe riservare a Demon's Souls lo stesso trattamento che sta riservando al primo Dark Souls, andando ad aggiornare il comparto tecnico e mettendo a disposizione i server dedicati, così da far vivere una seconda giovinezza al primo gioco della serie.

A voi farebbe piacere se venisse confermato il remake ufficiale di Demon's Souls? Non è escluso che un simile annuncio possa sbucare durante l'E3 2018 di Los Angeles, evento che si appresta ad aprire i battenti il prossimo 12 giugno. Vi lasciamo con la video analisi completa di Digital Foundry riportata in cima alla notizia.