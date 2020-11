Demon's Souls e la sfida No Hit: streamer completa il Remake su PS5 senza subire danni

Galvanizzato dagli speedrun di Demon's Souls, il creatore di contenuti conosciuto su Twitch come The_Happy_Hob è riuscito a completare Demon's Souls su PlayStation 5 senza essere colpito nemmeno una volta.

Incalzato dai suoi follower, Hob si è così cimentato in questa difficilissima sfida No Hit e fatto sfoggio di una pazienza incredibile dopo innumerevoli ore trascorse a padroneggiare le tecniche e le strategie più adatte per non subire danni dai nemici o dai pericoli che si annidano nel regno di Boletaria.

Dal lancio del kolossal soulslike di Bluepoint, l'utente di Twitch ha provato invano di compiere una speedrun di Demon's Souls: similarmente agli altri action ruolistici della serie dei Souls, ogni fallimento ha contribuito ad ampliare la conoscenza dello spietato mondo di gioco dell'esclusiva PS5 e spinto Hob a tentare, questa volta con successo, la sfida No Hit.

In calce alla notizia trovate il filmato che immortala le scene conclusive della sua prova. Se amate questo genere di "esperimenti videoludici", qui trovate il resoconto dell'incredibile sfida No Hit della trilogia di Dark Souls portata a termine in sole due ore dallo streamer Dinossindgeil. Qualora ve lo foste perso, eccovi anche il nostro ultimo approfondimento a firma di Lorenzo Morlunghi con 10 motivi per giocare a Demon's Souls su PS5.