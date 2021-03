Demon's Souls: Sony al lavoro sul film? Emerge un rumor

Secondo quanto riportato da Giant Freakin Robot, Sony sarebbe al lavoro sull'adattamento cinematografico di Demon's Souls, il gioco di FromSoftware sarebbe destinato a diventare un film fantasy prodotto da Sony Pictures, anche se al momento si tratta solamente di un rumor e non ci sono certezze in merito.

La fonte sottolinea di aver ricevuto l'indiscrezione da un insider anonimo ma che in passato ha fornito "dritte" poi rivelatesi corrette su film come The Batman, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Secret Invasion. Stando al report, Sony avrebbe intuito il potenziale commerciale di Demon's Souls nel genere fantasy e sarebbe al lavoro su un film che potrebbe includere anche elementi tratti da Dark Souls.

Anche se i due giochi non sono in alcun modo connessi, la produzione potrebbe utilizzare la lore di Dark Souls pur mantenendo il titolo Demon's Souls, questa è però solamente una ipotesi di Giant Freakin Robot e non è detto che la produzione decida di puntare in questa direzione.

Il rumor è in verità piuttosto confuso e poco chiaro e si limita a sottolineare come Sony sia coinvolta nella produzione del film di Demon's Souls con l'intenzione di dare vita ad un vero e proprio "Media Franchise" in stile Game of Thrones/Il Trono di Spade. Restiamo in attesa di conferme o smentite.