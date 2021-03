Demon's Souls: Sony pubblica tanti video delle sessioni di motion capture

Se le animazioni del remake di Demon's Souls per PlayStation 5 vi hanno lasciato a bocca aperta, sappiate che il boss dell'azienda che si è occupata delle sessioni di motion capture ha appena pubblicato un lungo post sul blog ufficiale PlayStation con tanto materiale video.

Il post è stato infatti scritto da Eric Jacobus, il quale non solo è l'Head of Studio di SuperAlloy Interactive ma è anche uno stuntman con più di vent'anni di esperienza nel settore. Stando alle parole di Jacobus, partecipare alle sessioni di motion capture dell'esclusiva PlayStation 5 non solo è stato emozionante, ma gli ha anche permesso di riscoprire alcune movenze tipiche del panorama giapponese. L'attore ha dovuto eseguire ogni singola movenza del gioco non solo replicando i movimenti visti nel gioco originale, ma anche rispettando i tempi relativi ad ognuna di esse per evitare che in qualche modo potessero poi alterare le meccaniche di combattimento. A supporto di queste informazioni troviamo i tanti filmati registrati durante il mocap di Demon's Souls, i quali ci permettono ad esempio di osservare come sono state registrate le animazioni di corsa con ogni singolo tipo di arma e le animazioni legate all'alzata dello scudo.

Prima di lasciarvi al post sul portale ufficiale della console Sony, vi ricordiamo che secondo gli ultimi rumor potrebbe presto arrivare l'annuncio del film di Demon's Souls.