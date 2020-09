Demon's Souls: Sony svela un'arma inedita come bonus preordine, poi la fa sparire

Demon's Souls è stato tra i protagonisti indiscussi del PlayStation 5 Showcase di settembre. Il remake sviluppato da Bluepoint Games, oltre ad essersi mostrato nel primo video di gameplay, ha anche ricevuto una data di lancio, che corrisponde al giorno di debutto di PlayStation 5: 12 novembre negli USA, 19 novembre in Europa.

È giusto segnalare, in ogni caso, che è venuta a crearsi anche un po' confusione: un messaggio inserito per errore nel trailer smentiva l'esclusività per PlayStation 5, lasciando intendere che Demon's Souls sarebbe arrivato anche su PC e altre console. Dopo essersi scusata, confermando definitivamente l'uscita esclusiva su PS5, Sony ha lanciato la pagina ufficiale di Demon's Souls sul proprio sito, riuscendo a disorientare i giocatori anche in questo frangente.

Cosa ha combinato stavolta? Sulla pagina in questione erano riportati i dettagli di un bonus destinato a coloro che effettuano il preordine, ossia un'arma inedita chiamata The Reaper Scythe. La sua descrizione recitava in questo modo: "Una volta era brandita dagli stregoni che comandavano gli spiriti dei morti. Un'asta che termina con una lama curva, talmente affilata che si dice sia in grado di separare l'anima dal corpo. La Reaper Scythe può falciare più bersagli con un solo attacco, ma è difficile da maneggiare e richiede sia forza che destrezza per essere utilizzata".

Secondo alcuni giocatori potrebbe trattarsi della stessa falce utilizzata dai Mietitori nell'area Shrine of Storms. In ogni caso, ne abbiamo parlato al passato poiché i riferimenti a questo bonus preordine sono spariti dal sito ufficiale, senza alcuna spiegazione. Che Sony abbia cambiato idea? Oppure, molto semplicemente, l'ha svelato in anticipo per errore?

Al momento non è dato saperlo. Quantomeno abbiamo ricevuto conferma che nel gioco verranno aggiunte nuovi oggetti, e la Reaoer Scythe potrebbe non essere l'unica.