Demon's Souls: speedrunner sfrutta le feature di PS5 per migliorare i tempi

Tra i vari titoli giocati alla Summer Games Done Quick 2021, la maratona videoludica trasmessa su Twitch e durante la quale si fanno speedrun e si raccolgono donazioni per enti e associazioni a scopo benefico, troviamo anche Demon's Souls per PS5, il quale è stato giocato in maniera davvero particolare.

L'utente BertoPlease ha giocato il remake del titolo FromSoftware per la console di nuova generazione Sony e, per guadagnare tempo prezioso, ha utilizzato in più di un'occasione alcune delle funzionalità esclusive di PS5. Nello specifico l'utente ha utilizzato una feature dedicata agli abbonati a PlayStation Plus, ovvero le schede attività: tramite questo menu è possibile infatti spostarsi agilmente tra un'area e l'altra del gioco sfruttando anche i veloci caricamenti dell'SSD. In questo modo è possibile sconfiggere un boss e in una manciata di secondi ritrovarsi in una nuova area del gioco senza passare per i checkpoint che vanno attivati per il viaggio rapido e senza passare per il Nexus. In aggiunta, pare che il continuo passaggio da una modalità grafica all'altra alteri svariati aspetti del titolo BluePoint Games e consenta di avere dei vantaggi.

Va precisato che non si tratta di azioni illegali e che esistono due diversi tipi di speedrun: quelle che consentono l'utilizzo della scheda attività e quelle 'pulite'. In ogni caso la run di BertoPlease non è da record, visto che lo stesso utente ha completato il gioco con tempi migliori in passato e nel corso dell'evento è morto più volte a causa di piccoli errori.

Avete già dato un'occhiata documentario di un'ora di NoClip dedicato a Demon's Souls per PS5?