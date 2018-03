Demon's Souls è stato nuovamente classificato dall'ESRB

Nel corso delle scorse ore, l'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente addetto alla classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti d'America, ha pubblicato una nuova valutazione di, l'action-RPG dipresente sul mercato ormai da 9 anni.

Nè la valutazione in sé (Mature), né la descrizione del software sono cambiate, se non per un particolare: non viene più fatto riferimento al comparto online del gioco. Sfortunatamente, quindi, sembrerebbe che la cosa non sia legata in alcun modo alla tanto desiderata remastered (o remake) del gioco per PlayStation 4, tant'è che la valutazione fa nuovamente riferimento all'originale piattaforma su cui il gioco è nato, ovvero PlayStation 3.



D'altro canto c'è però da considerare che, dopo Shadow the Colossus, Bluepoint Games ha annunciato di essersi messa al lavoro su un nuovo remake. Non è quindi da escludere che lo studio si stia dedicando proprio al titolo di From Software.

Demons' Souls è disponibile ora per PS3. Staremo a vedere se, sulla scia di Dark Souls Remastered, From Software deciderà finalmente di portare anche il capostipite dei souls-like su PS4. Intanto, vi ricordiamo che, nonostante la chiusura dei server ufficiali, l'online del gioco potrebbe continuare a vivere grazie ai fan impegnati nella creazione dei server privati.