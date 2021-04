Demon's Souls: svelata la splendida collezione in vinile della colonna sonora

L'etichetta discografica californiana Milan Records presenta l'ultima, spettacolare collezione in vinile della colonna sonora di Demon's Souls, un cofanetto per appassionati che è stato realizzato in collaborazione con Sony e gli sviluppatori dell'ultimo remake su PS5.

La collezione in vinile di Milan Records riprende così tutti i brani strumentali rivisitati dagli AIR Studios di Londra con la supervisione del maestro Shunsuke Kida. Gli arrangiamenti degli studi di registrazione inglesi hanno ricreato l'intera esperienza della colonna sonora dell'originario Demon's Souls con l'orchestra diretta da Bill Hemstapat composta da 75 elementi, 40 coristi e altri cantanti e musicisti intervenuti nelle parti più drammatiche e concitate dei brani.

DISC 1 – SIDE A:

Demon’s Souls

The Beginning

Maiden Astraea

Storm King

Flamelurker

Tales of Old

DISC 1 – SIDE B:

Penetrator

Maneater

Maiden in Black

Fool’s Idol

Leechmonger

Tower Knight

DISC 2 – SIDE C:

Old Monk

Phalanx

Armor Spider

Dirty Colossus

Dragon God

DISC 2 – SIDE D:

Old King Allant

The Old One

One Who Craves Souls

Return to Slumber

La collezione in vinile della colonna sonora ufficiale di Demon's Souls sarà disponibile dal 18 giugno: i preordini del cofanetto sono già iniziati su Amazon USA e dovrebbero esserlo presto anche nelle versioni europee del noto store digitale. In attesa di ricevere ulteriori informazioni da Milan Records, vi rimandiamo alla nostra recensione dello straordinario remake PS5 di Demon's Souls.