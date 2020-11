Demon's Souls e The Pathless per PS5 giocati oggi in diretta su Twitch!

Continua la PlayStation 5 Week di Everyeye! Dopo la lunghissima maratona dell'11 novembre, oggi giocheremo in diretta con due titoli della lineup di lancio PS5: Demon's Souls e The Pathless.

L'appuntamento con il remake di Demon's Souls è fissato per le ore 13:00 mentre la diretta di The Pathless è prevista per le 17:00 di oggi, giovedì 12 novembre. Questi però non sono gli unici appuntamenti PS5 previsti sul canale Twitch di Everyeye, ecco cosa vi aspetta nei prossimo giorni:

Venerdì 13 novembre ore 13:00 - Marvel's Spider-Man Miles Morales

Sabato 14 novembre ore 13:00 - Retrocompatibilità e PlayStation Plus Collection

e Domenica 15 novembre ore 13:00 - DualSense e Audio 3D

Venerdì giocheremo in diretta con Marvel's Spider-Man Miles Morales mentre nel fine settimana andremo alla scoperta della retrocompatibilità di PS5 e dei giochi inclusi nel pacchetto PlayStation Plus Collection (disponibile gratis dal 19 novembre), senza dimenticare il focus sul DualSense e sull'Audio 3D. Se volete arrivare preparati, potete trovare la recensione di PlayStation 5 sulle pagine di Everyeye.it, ricordatevi di seguirci su Twitch e attivare le notifiche per ricevere un messaggio non appena saremo online, così da non perdere neanche un secondo delle trasmissioni!