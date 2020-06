Demon's Souls: la video comparativa di Digital Foundry tra la versione PS5 e quella PS3

L'annuncio di Demon's Souls per PS5 è stato uno dei momenti più entusiasmanti dell'evento dedicato alla nuova console targata Sony. Digital Foundry ha pubblicato una video comparativa tra il capitolo originale firmato From Software e il remake di Bluepoint Games.

Il remake di Demon's Souls per PlayStation 5 ad opera di Bluepoint Games sembra aver impressionato i tecnici di Digital Foundry. Nella video comparativa con la versione originale targata From Software ed uscita su PS3, gli esperti britannici hanno infatti enfatizzato il gran lavoro svolto dagli sviluppatori e dal motore grafico Bluepoint 2 Engine, con una serie inedita di asset e con la risoluzione nativa in 4K. Il filmato analizza anche l'utilizzo dell'illuminazione nelle scene in-engine allo scopo di mostrare l'implementazione del ray tracing, già confermato dalla stessa Sony.

Nei giorni scorsi Sid Shuman dalle pagine del PlayStation Blog ha dichiarato: "Sono stato abbastanza fortunato da vederlo in azione, e giocarlo un po'. È assolutamente bellissimo, è meraviglioso. Quando le persone lo vedranno... specialmente i fan, rimarranno sbalorditi. Se non l'hanno mai giocato, questo è il modo giusto di farlo".

Insomma, le aspettative sulla trasposizione next-gen di Demon's Souls sono altissime. Il gioco offrirà ben due modalità grafiche che favoriranno rispettivamente la qualità grafica o il framerate.