Demon Slayer, Accesso Anticipato da oggi: gli orari per giocare a The Hinokami Chronicles

Con la prima recensione di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles rivelatasi positiva, cresce l'attesa per l'esordio del nuovo picchiaduro firmato da CyberConnect2.

A partire da quest'oggi, mercoledì 13 ottobre, prenderà il via l'Accesso Anticipato al titolo, riservato agli acquirenti della Deluxe Edition. Su tutte le piattaforme, l'orario di sblocco dell'Early Access di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles sarà il medesimo. In particolare, sarà possibile avventurarsi nel gioco a partire dalle ore 18:00 del fuso orario italiano, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Coloro che hanno invece acquistato la Standard Edition del picchiaduro dovranno pazientare ancora un paio di giorni, con la pubblicazione del titolo fissata al prossimo venerdì 15 ottobre. Anche in questo caso, l'orario di attivazione di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles è già stata annunciato, con i giocatori che potranno imbracciare la spada ammazzademoni nel tardo pomeriggio. Il videogioco di Kimetsu no Yaiba sarà infatti disponibile dalle ore 18:00 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Tale orario non è invece stato confermato per la versione PC, che tuttavia dovrebbe divenire accessibile contestualmente a quella console.



Ancora una volta, il confronto tra i Nove Pilastri di Demon Slayer e le Dodici Lune Demoniache è pronto a travolgere le vite di Tanjiro Kamado e sua sorella Nezuko.