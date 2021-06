Demon Slayer accoglie tre nuovi personaggi dallo spin-off Kimetsu Gakuen

Aniplex e CyberConnect 2 continuano ad annunciare l'arrivo di nuovi contenuti all'interno di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, il picchiaduro ispirato all'omonimo manga in arrivo in Giappone nel corso del 2021 su PC e console.

Publisher e sviluppatore hanno questa volta confermato, tramite le pagine della rivista Weekly Jump, l'aggiunta di tre personaggi giocabili provenienti dallo spin-off della serie Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari. Stiamo parlando di Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, e Giyu Tomioka, che saranno dunque disponibili in diverse varianti e che non solo differiranno nel loro aspetto fisico, ma presenteranno anche un set di abilità diverse.



Il trio va ad aggiungersi ai già precedentemente annunciati Tanjiro Kamado (Water Breathing), Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura), e Murata di cui abbiamo potuto ammirare un trailer di recente.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles è atteso al lancio in Giappone nel 2021 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. In Asia, il gioco sarà pubblicato anche in lingua inglese, il che lascerebbe presagire che in futuro il picchiaduro esordirà anche in Europa e Nord America. Al momento, tuttavia, nessun publisher si è proposto per prendersi carico dell'operazione.